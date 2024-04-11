ФСБ показала видео пресечения попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровскую косу

Федеральная служба безопасности (ФСБ России) опубликовала видео того, как сотрудники ведомства вместе с военными Минобороны России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области.

На кадрах видно, как уничтожается лодка с диверсантами. Также продемонстрировано оружие, которое украинские военные имели при себе.

Ранее стало известно об уничтожении украинского десанта при попытке высадки на Тендровскую косу.

Предполагается, что планировавшие операцию украинских диверсантов британские спецслужбы могли предоставить неактуальные сведения при подготовке высадки. Об этом рассказал попавший в плен солдат 73-го морского центра специальных операций украинской армии.