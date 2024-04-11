Состояние пострадавших при обстреле журналистов из Луганска удовлетворительное

Пострадавшие при обстреле со стороны ВСУ журналисты ГТРК «Луганск» в удовлетворительном состоянии, заявил корреспондент телекомпании Станислав Шило в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости

«Со слов врачей, состояние здоровья наших коллег удовлетворительное. Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы после успешной операции, он продолжит лечение дома», — цитирует его ТАСС. Сотрудники луганского филиала ВГТРК попали под обстрел Вооружённых сил Украины на Кременском направлении 10 апреля. Оператору, получившему ранение осколком в ногу, провели операцию. Офицер пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов, который сопровождал попавших под обстрел журналистов «Вести Луганск», погиб.