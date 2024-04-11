RT в Telegram
Подпишись

Состояние пострадавших при обстреле журналистов из Луганска удовлетворительное

Короткая ссылка
Пострадавшие при обстреле со стороны ВСУ журналисты ГТРК «Луганск» в удовлетворительном состоянии, заявил корреспондент телекомпании Станислав Шило в эфире телеканала «Россия 24».
Состояние пострадавших при обстреле журналистов из Луганска удовлетворительное
  • РИА Новости

«Со слов врачей, состояние здоровья наших коллег удовлетворительное. Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы после успешной операции, он продолжит лечение дома», — цитирует его ТАСС.

Сотрудники луганского филиала ВГТРК попали под обстрел Вооружённых сил Украины на Кременском направлении 10 апреля.

Оператору, получившему ранение осколком в ногу, провели операцию.

Офицер пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов, который сопровождал попавших под обстрел журналистов «Вести Луганск», погиб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить