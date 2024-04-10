Пострадавшему при обстреле ВСУ оператору ВГТРК проводят операцию

Оператору луганского филиала ВГТРК Денису Шуму, который получил ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, проводят операцию в военном госпитале.

Как рассказал директор ГТРК «Луганск» Николай Долгачёв, врачи извлекают из ноги Шума осколок снаряда. Он добавил, что фрагмент не задел кость.

«Этот осколок достают, в данный момент идёт операция. Через некоторое время он сможет уйти на амбулаторное лечение. Как говорят врачи, критического состояния нет», — приводит слова Долгачёва ТАСС.

Корреспондент и оператор луганского филиала ВГТРК получили ранения в результате обстрела на Кременском направлении. Как стало известно ранее, их состояние оценивается как стабильное.