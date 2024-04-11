Подполье: Россия нанесла массированный удар по объектам в Харькове
Об этом информирует РИА Новости.
Со ссылкой на своих коллег он заявил, что всего было насчитано 16 «прилётов» в Харькове и соседнем Чугуеве.
По словам Лебедева, целями российской армии стали ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод им. Малышева и ЖБИ.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере десять ударов.
Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что метро в городе остановит работу после взрывов.