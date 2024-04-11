Подполье: Россия нанесла массированный удар по объектам в Харькове

Российские военные нанесли массированный удар по Харькову. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Об этом информирует РИА Новости.

Со ссылкой на своих коллег он заявил, что всего было насчитано 16 «прилётов» в Харькове и соседнем Чугуеве.

По словам Лебедева, целями российской армии стали ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод им. Малышева и ЖБИ.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере десять ударов.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что метро в городе остановит работу после взрывов.