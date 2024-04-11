ОВА: по критической инфраструктуре Харькова и области нанесено более десяти ударов
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере десять ударов.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Уже фиксируем перебои с электроснабжением», — отметил Синегубов.
Ранее сообщалось, что метро в Харькове остановит работу после взрывов.
Также взрывы прогремели в городе Ровно Львовской области.
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