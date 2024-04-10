В Кишинёве полиция выгоняет встречающих Гуцул людей из аэропорта на улицу

В Кишинёве сотрудники полиции выгоняют встречающих главу Гагаузии Евгению Гуцул людей из здания аэропорта на улицу.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Отмечается, что сторонники Евгении Гуцул хотели встретить её с цветами после поездки в Россию.

Ранее Гуцул назвала заведённое против неё в Молдавии уголовное дело политическим преследованием.