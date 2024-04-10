В Кишинёве полиция выгоняет встречающих Гуцул людей из аэропорта на улицу
В Кишинёве сотрудники полиции выгоняют встречающих главу Гагаузии Евгению Гуцул людей из здания аэропорта на улицу.
- РИА Новости
Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Отмечается, что сторонники Евгении Гуцул хотели встретить её с цветами после поездки в Россию.
Ранее Гуцул назвала заведённое против неё в Молдавии уголовное дело политическим преследованием.
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