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В Кишинёве полиция выгоняет встречающих Гуцул людей из аэропорта на улицу

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В Кишинёве сотрудники полиции выгоняют встречающих главу Гагаузии Евгению Гуцул людей из здания аэропорта на улицу.
В Кишинёве полиция выгоняет встречающих Гуцул людей из аэропорта на улицу
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Отмечается, что сторонники Евгении Гуцул хотели встретить её с цветами после поездки в Россию.

Ранее Гуцул назвала заведённое против неё в Молдавии уголовное дело политическим преследованием.

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