Парламент Украины одобрил в первом чтении мобилизацию ряда осуждённых
Парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию осуждённых за нетяжкие преступления. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
- РИА Новости
«Определённым категориям заключенных разрешат служить в ВСУ», — написал он в Telegram-канале.
13 марта новый законопроект о мобилизации заключённых внесли в Верховную раду Украины.
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