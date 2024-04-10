Парламент Украины одобрил в первом чтении мобилизацию ряда осуждённых

Парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию осуждённых за нетяжкие преступления. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

РИА Новости

«Определённым категориям заключенных разрешат служить в ВСУ», — написал он в Telegram-канале. 13 марта новый законопроект о мобилизации заключённых внесли в Верховную раду Украины.