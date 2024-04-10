Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что присоединение Донбасса и Новороссии к России нужно учитывать всем при разрешении украинского конфликта.

Таким образом он отреагировал на то, что Генсек ООН Антониу Гутерреш желает завершения конфликта при соблюдении принципа территориальной целостности.

Песков подчеркнул, что на сегодняшний день геополитические реалии на Украине и в России стали другими.

«Российская Федерация стала больше, у неё появилось четыре новых региона. Это необходимо учитывать всем», — добавил представитель Кремля.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет завершить конфликт на Украине, надавив на украинские власти, чтобы они отдали часть территории.