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Пашинян: Армения не допустила ошибок в отношениях с Россией

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не допустил никаких ошибок в отношениях с Москвой.
Пашинян: Армения не допустила ошибок в отношениях с Россией
  • AP

Он отметил, что отношения между Арменией и Россией на сегодняшний день переживают не лучшие времена, но их значение для государственности, суверенитета, безопасности и экономики страны «трудно переоценить», передаёт ТАСС.

«Мы действительно не сделали ни одного неверного шага в наших отношениях с Россией. Нет места, где наши коллеги могли бы обвинить нас в невыполнении своих обязательств», — добавил Пашинян.

По его словам, «обратные случаи многочисленны».

Ранее в МИД России призвали руководство в Ереване не дать Западу обмануть Армению.

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