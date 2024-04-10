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Марочко: ВСУ всё реже контратакуют ВС России на Купянском направлении

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ВС Украины всё реже контратакуют российские войска на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко: ВСУ всё реже контратакуют ВС России на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в последнее время в районе Купянска украинские военные снизили активность на позициях, ведя только контрбатарейную борьбу и отражая атаки ВС России, не переходя к контратакующим действиям.

Это может быть связано с нехваткой бронетехники и личного состава украинских войск на этом участке фронта и проблемами с подвозом боеприпасов, уточнил Марочко.

Ранее он сообщил, что российские военные запеленговали группу англоговорящих диверсантов в селе Синьковка под Купянском, по ним нанесли удар из гаубицы, после чего в радиоэфире противника появились призывы о помощи и эвакуации.

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