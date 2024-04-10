Марочко: ВСУ всё реже контратакуют ВС России на Купянском направлении

ВС Украины всё реже контратакуют российские войска на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в последнее время в районе Купянска украинские военные снизили активность на позициях, ведя только контрбатарейную борьбу и отражая атаки ВС России, не переходя к контратакующим действиям.

Это может быть связано с нехваткой бронетехники и личного состава украинских войск на этом участке фронта и проблемами с подвозом боеприпасов, уточнил Марочко.

Ранее он сообщил, что российские военные запеленговали группу англоговорящих диверсантов в селе Синьковка под Купянском, по ним нанесли удар из гаубицы, после чего в радиоэфире противника появились призывы о помощи и эвакуации.