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ТАСС: ВСУ применили химоружие в районе Клещеевки

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Факт применения Вооружёнными силами Украины химического оружия зафиксировали в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике.

Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах России. По словам собеседника агентства, речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-жёлтое или зелёное облако.

Это вещество поражает верхние дыхательные пути человека, что приводит к замедлению частоты сердечных сокращений, повышению давления и внезапной остановке дыхания.

В конце марта посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил, что киевский режим продолжит провокации с химоружием.

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