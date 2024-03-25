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Посол в Гааге: киевский режим продолжит провокации с химоружием

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Российская сторона предостерегает, что украинский режим продолжит провокации с химоружием, риск дальнейшего нарушения ВСУ законов ведения войны велик.

Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. 

По его словам, действия украинских неонацистов становятся агрессивнее, так как для ВСУ ситуация на поле боя с каждым днём складывается всё тяжелее.

«При поддержке западных кураторов они чувствуют свою безнаказанность и, несомненно, продолжат устраивать различные провокации, в том числе и с применением химоружия...», — отметил посол.

Также Тарабрин заявил, что украинские войска неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США.

Ранее в Минобороны России заявили о применении Украиной химического оружия США.

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