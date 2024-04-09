Гагин сообщил об освобождении Первомайского в ДНР

Населённый пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике освобождён, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Да, действительно освободили, наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении составили более 480 военнослужащих.