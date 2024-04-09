Гагин сообщил об освобождении Первомайского в ДНР
Населённый пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике освобождён, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
- РИА Новости
«Да, действительно освободили, наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Минобороны России сообщили, что потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении составили более 480 военнослужащих.
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