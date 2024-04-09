Военкор RT показал, как артдивизион наносит удары из РСЗО по противнику
Во время накатов ВСУ на этом участке фронта по противнику отрабатывают «Градом».
Главная задача артиллерии, по словам Синдрома, — отрезать подходы противника к позициям ВС России.
«А если кто-то и подошёл, то он уже должен быть деморализован, ранен, контужен, чтобы нашей пехоте было проще с ними справляться», — сказал боец.
Как ранее сообщили в Министерстве обороны, расчёт реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населённые пункты Белгородской области.