Военкор RT показал, как артдивизион наносит удары из РСЗО по противнику

Военкор RT Влад Андрица пообщался с бойцом артдивизиона 4-й бригады с позывным Синдром, который работает в районе Клещеевки (ДНР) и села Красного.

Во время накатов ВСУ на этом участке фронта по противнику отрабатывают «Градом».

Главная задача артиллерии, по словам Синдрома, — отрезать подходы противника к позициям ВС России.

«А если кто-то и подошёл, то он уже должен быть деморализован, ранен, контужен, чтобы нашей пехоте было проще с ними справляться», — сказал боец.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны, расчёт реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населённые пункты Белгородской области.