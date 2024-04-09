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Военкор RT показал, как артдивизион наносит удары из РСЗО по противнику

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Военкор RT Влад Андрица пообщался с бойцом артдивизиона 4-й бригады с позывным Синдром, который работает в районе Клещеевки (ДНР) и села Красного.

Во время накатов ВСУ на этом участке фронта по противнику отрабатывают «Градом». 

Главная задача артиллерии, по словам Синдрома, — отрезать подходы противника к позициям ВС России.

«А если кто-то и подошёл, то он уже должен быть деморализован, ранен, контужен, чтобы нашей пехоте было проще с ними справляться», — сказал боец.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны, расчёт реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населённые пункты Белгородской области.

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