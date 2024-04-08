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ВС России уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область

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Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населённые пункты Белгородской области.

Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что вместе с машиной был уничтожен боекомплект.

Ранее сообщалось, что самолёты Су-34 уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении.

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