ВС России уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область

Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населённые пункты Белгородской области.

Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что вместе с машиной был уничтожен боекомплект. Ранее сообщалось, что самолёты Су-34 уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении.