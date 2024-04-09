Марочко: ВСУ дистанционно минируют кременской и сватовский участки фронта
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«На сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности», — сказал он.
Марочко уточнил, что разбрасывание мин ВС Украины проходит при помощи РСЗО как советского, так и иностранного производства.
При этом минирование носит неизбирательный характер, что зачастую опасно для жителей прифронтовых территорий, подчеркнул он.
Марочко также рассказал, что российские военные запеленговали группу англоговорящих диверсантов в селе Синьковка под Купянском, по ним нанесли удар из гаубицы, после чего в радиоэфире противника появились призывы о помощи и эвакуации.