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Марочко: ВСУ дистанционно минируют кременской и сватовский участки фронта

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Украинские войска активизировали дистанционное минирование местности на кременском и сватовском участках фронта в Донбассе, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко: ВСУ дистанционно минируют кременской и сватовский участки фронта
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«На сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности», — сказал он.

Марочко уточнил, что разбрасывание мин ВС Украины проходит при помощи РСЗО как советского, так и иностранного производства.

При этом минирование носит неизбирательный характер, что зачастую опасно для жителей прифронтовых территорий, подчеркнул он.

Марочко также рассказал, что российские военные запеленговали группу англоговорящих диверсантов в селе Синьковка под Купянском, по ним нанесли удар из гаубицы, после чего в радиоэфире противника появились призывы о помощи и эвакуации.

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