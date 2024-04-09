Марочко: ВСУ дистанционно минируют кременской и сватовский участки фронта

Украинские войска активизировали дистанционное минирование местности на кременском и сватовском участках фронта в Донбассе, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Об этом пишет РИА Новости.

«На сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности», — сказал он.

Марочко уточнил, что разбрасывание мин ВС Украины проходит при помощи РСЗО как советского, так и иностранного производства.

При этом минирование носит неизбирательный характер, что зачастую опасно для жителей прифронтовых территорий, подчеркнул он.

Марочко также рассказал, что российские военные запеленговали группу англоговорящих диверсантов в селе Синьковка под Купянском, по ним нанесли удар из гаубицы, после чего в радиоэфире противника появились призывы о помощи и эвакуации.