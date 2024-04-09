В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Белгороде за неделю повреждены более 600 жилых объектов и 400 автомобилей.

Также над Суземским районом Брянской области был уничтожен БПЛА самолётного типа.