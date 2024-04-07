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Над Суземским районом Брянской области уничтожен БПЛА самолётного типа

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Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Суземского района Брянской области беспилотник самолётного типа.
Над Суземским районом Брянской области уничтожен БПЛА самолётного типа
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении главы региона Александра Богомаза в Telegram.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил он.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

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