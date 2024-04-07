Над Суземским районом Брянской области уничтожен БПЛА самолётного типа
Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Суземского района Брянской области беспилотник самолётного типа.
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении главы региона Александра Богомаза в Telegram.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил он.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
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