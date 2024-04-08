В Армении предложили военным заменить восклицание «Ура!» на «Да здравствует!»
Как сообщает Sputnik Армения, в уставе предлагает заменить торжественное восклицание «Ура!» на «Да здравствует!» в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав.
Агентство напоминает, что восклицание досталось в наследство ещё с советской армии. Авторы изменений при этом не планируют менять слова «Так точно» и «Никак нет».
Ранее глава Минобороны Армении Сурен Папикян анонсировал введение военной формы по стандартам НАТО.