В Армении предложили военным заменить восклицание «Ура!» на «Да здравствует!»

Вооружённые силы Армении обновят свой устав внутренней службы, законопроект об этом уже в стадии разработки, сообщили в Минобороны республики.

Как сообщает Sputnik Армения, в уставе предлагает заменить торжественное восклицание «Ура!» на «Да здравствует!» в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав.

Агентство напоминает, что восклицание досталось в наследство ещё с советской армии. Авторы изменений при этом не планируют менять слова «Так точно» и «Никак нет».

Ранее глава Минобороны Армении Сурен Папикян анонсировал введение военной формы по стандартам НАТО.