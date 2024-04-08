Глава Харьковской ОВА заявил об ударе по электроподстанции в селе Липцы

В селе Липцы Харьковской области Украины почти уничтожена электроподстанция, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«(Противник. — RT) уничтожил практически электроподстанцию», — цитирует его РИА Новости.

Синегубов добавил, что Липцы и несколько небольших рядом с ним населённых пунктов остались без электроэнергии и мобильной связи.

По его словам, планируется объявить о принудительной эвакуации жителей.

Ранее в Харькове раздались взрывы.

В Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлялась воздушная тревога.