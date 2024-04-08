Глава Харьковской ОВА заявил об ударе по электроподстанции в селе Липцы
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«(Противник. — RT) уничтожил практически электроподстанцию», — цитирует его РИА Новости.
Синегубов добавил, что Липцы и несколько небольших рядом с ним населённых пунктов остались без электроэнергии и мобильной связи.
По его словам, планируется объявить о принудительной эвакуации жителей.
Ранее в Харькове раздались взрывы.
В Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлялась воздушная тревога.