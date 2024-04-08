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В Харькове раздались взрывы

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Взрывы раздаются в Харькове, сообщают украинские мониторинговые Telegram-каналы. По предварительным данным, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
В Харькове раздались взрывы
  • Gettyimages.ru

Подробности не приводятся.

7 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что энергосистема города подверглась масштабным разрушениям.

Как писал ТАСС 8 апреля, в Харькове поражена подстанция «Лосево», в городе происходят отключения электричества.

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