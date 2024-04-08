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Гуцул: Кишинёв может пойти на ввод войск при объявлении независимости Гагаузии

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул допускает, что в случае объявления автономией независимости Кишинёв решится на ввод войск.
Гуцул: Кишинёв может пойти на ввод войск при объявлении независимости Гагаузии
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире Первого канала.

«Мы понимаем, что в этом случае (объявления независимости. — RT) будет реакция не только Кишинёва, но и контролирующего действия молдавских властей Бухареста. Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию», — приводит слова Гуцул ТАСС.

5 апреля Евгения Гуцул заявила, что, если власти Молдавии решатся на объединение с Румынией, Гагаузская автономия немедленно запустит процедуру отделения и возвращения к независимой Гагаузской республике.

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