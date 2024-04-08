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В Киеве уверены, что Украине не грозит «тотальный блэкаут»

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В Киеве уверены, что Украине не грозит «тотальный блэкаут» на фоне ударов по энергетической инфраструктуре. С таким заявлением выступил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
В Киеве уверены, что Украине не грозит «тотальный блэкаут»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Безусловно, я думаю, что всю генерацию мы не потеряем. Если посмотреть на энергетический микс, то атом производит более 50% электроэнергии в государстве. Поэтому важнее определённые компоненты к этому с точки зрения передачи. Но тотального блэкаута в стране они не достигнут», — сказал Галущенко, слова которого приводит «СТРАНА.ua».

Как пишет газета Financial Times, несколько электростанций на Украине, в том числе в Харьковской области, почти полностью разрушено.

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