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FT: некоторые электростанции на Украине уничтожены почти полностью

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Несколько электростанций на Украине, в том числе в Харьковской области, почти полностью разрушено, украинские чиновники считают, что нанесённый ущерб серьёзнее, чем в 2022—2023 годах, сообщает газета Financial Times со ссылкой на власти.
FT: некоторые электростанции на Украине уничтожены почти полностью
  • AFP
  • © SERGEY BOBOK

«Очевидной целью теперь является постоянный, непоправимый ущерб», — пишет издание.

Как отмечают журналисты, ВС России изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре. Так, ударам подвергаются объекты, менее защищённые, чем Киев.

Глава ДТЭК Максим Тимченко утверждает, что цель властей — восстановить как можно больше объектов к октябрю, хотя поставщик и потерял около 80% производимой электроэнергии.

В период с 31 марта по 5 апреля ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России осуществили 39 групповых ударов высокоточным оружием.

Поражены были объекты энергетической отрасли Украины, а также предприятия ВПК, средства ПВО.

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