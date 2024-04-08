FT: некоторые электростанции на Украине уничтожены почти полностью
- AFP
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«Очевидной целью теперь является постоянный, непоправимый ущерб», — пишет издание.
Как отмечают журналисты, ВС России изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре. Так, ударам подвергаются объекты, менее защищённые, чем Киев.
Глава ДТЭК Максим Тимченко утверждает, что цель властей — восстановить как можно больше объектов к октябрю, хотя поставщик и потерял около 80% производимой электроэнергии.
В период с 31 марта по 5 апреля ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России осуществили 39 групповых ударов высокоточным оружием.
Поражены были объекты энергетической отрасли Украины, а также предприятия ВПК, средства ПВО.