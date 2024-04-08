Зеленский призвал страны Запада поставить больше средств ПВО в Харьков
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Об этом он заявил в вечернем обращении.
«Совершенно очевидно, что имеющихся у нас на Украине средств ПВО не хватает. И это очевидно для всех наших партнёров... Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба», — сказал Зеленский.
Ранее глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в двух районах Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми.