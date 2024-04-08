Зеленский призвал страны Запада поставить больше средств ПВО в Харьков

Владимир Зеленский призвал страны Запада поставить Украине больше средств ПВО для защиты Харькова.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

«Совершенно очевидно, что имеющихся у нас на Украине средств ПВО не хватает. И это очевидно для всех наших партнёров... Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба», — сказал Зеленский.

Ранее глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в двух районах Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми.