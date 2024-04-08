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Кимаковский: колонна ВСУ с азовцами уничтожена под Часовым Яром

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Под Часовым Яром в ДНР ударами ВКС уничтожена колонна грузовиков с украинскими военными, среди которых были боевики из так называемой 3-й бригады, созданной на базе «Азова»*. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский: колонна ВСУ с азовцами уничтожена под Часовым Яром
  • AP

«Ударами наших ВКС в нескольких километрах от Часова Яра уничтожена колонна грузовиков с резервным личным составом вооружённых формирований Украины. Есть разведданные, которые свидетельствуют о том, что внутри машин были десятки человек 3-й бригады, которая была создана Киевом на базе «Азова», — сказал Кимаковский.

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее назвал особенно сложной обстановку для ВСУ восточнее Часова Яра.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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