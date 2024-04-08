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Постпред России в Вене Ульянов: ЗАЭС снова стала мишенью ВСУ

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Вооружённые силы Украины с ноября 2022 года воздерживались от нанесения ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако теперь ситуация изменилась. С заявлением об этом выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, нападения украинской армии были направлены на близлежащую промзону и город Энергодар, где проживают сотрудники ЗАЭС и члены их семей.

«7 апреля сама ЗАЭС снова стала мишенью», — написал Ульянов в личном Telegram-канале.

Ранее постпред России в Вене назвал атаку украинских войск на ЗАЭС нарушением пяти принципов защиты.

ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока ЗАЭС в Энергодаре 7 апреля. Сообщалось, что в результате атаки никто не пострадал, критических повреждений выявлено не было.

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