Жители Молдавии не поддерживают антироссийскую политику властей, заявил молдавский оппозиционер Илан Шор.

«Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, СНГ и ЕАЭС. Это понимает и признает каждый адекватный человек в нашей стране», — написал Шор в Telegram.

По его словам, в партнёрстве с Россией в первую очередь заинтересована Молдавия для развития страны, и потому его команда продолжает сотрудничество с Москвой.

В мае прошлого года спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты предусмотрено наказание.

5 апреля в Молдавии суд признал экстремистским символом флаг Российской империи.