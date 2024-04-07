Шор: молдоване не поддерживают антироссийскую политику властей
«Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, СНГ и ЕАЭС. Это понимает и признает каждый адекватный человек в нашей стране», — написал Шор в Telegram.
По его словам, в партнёрстве с Россией в первую очередь заинтересована Молдавия для развития страны, и потому его команда продолжает сотрудничество с Москвой.
В мае прошлого года спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты предусмотрено наказание.
5 апреля в Молдавии суд признал экстремистским символом флаг Российской империи.