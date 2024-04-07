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Шор: молдоване не поддерживают антироссийскую политику властей

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Жители Молдавии не поддерживают антироссийскую политику властей, заявил молдавский оппозиционер Илан Шор.

«Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, СНГ и ЕАЭС. Это понимает и признает каждый адекватный человек в нашей стране», — написал Шор в Telegram.

По его словам, в партнёрстве с Россией в первую очередь заинтересована Молдавия для развития страны, и потому его команда продолжает сотрудничество с Москвой.

В мае прошлого года спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты предусмотрено наказание.

5 апреля в Молдавии суд признал экстремистским символом флаг Российской империи.

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