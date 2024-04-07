Подполье обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА под Одессой
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в посёлках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света», — сказал он.
Ранее Лебедев сообщил, что ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовят приём F-16.
Кроме того, подполье рассказало об ударе ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова.