Пророссийское одесское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив украинскую военную часть ВСУ в посёлке Авангард и производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском под Одессой.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в посёлках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света», — сказал он.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовят приём F-16.

Кроме того, подполье рассказало об ударе ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова.