Подполье сообщило об ударе ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова
Он отметил, что вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем ВСУ, а гражданскому населению проход на берег закрыт блокпостами, передаёт РИА Новости.
По его словам, там располагаются пансионаты и дома отдыха, где находятся украинские военные, а также склады и места, где они прячут технику.
«На данный момент военные очень нервные, а СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения», — рассказал Лебедев.
Вчера вечером сообщалось о взрывах на территории Очакова в Николаевской области.