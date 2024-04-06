RT в Telegram
Подпишись

Подполье сообщило об ударе ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова

Короткая ссылка
Российские военные ударили по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся украинские солдаты, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Он отметил, что вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем ВСУ, а гражданскому населению проход на берег закрыт блокпостами, передаёт РИА Новости.

По его словам, там располагаются пансионаты и дома отдыха, где находятся украинские военные, а также склады и места, где они прячут технику.

«На данный момент военные очень нервные, а СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения», — рассказал Лебедев.

Вчера вечером сообщалось о взрывах на территории Очакова в Николаевской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить