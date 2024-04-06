Подполье сообщило об ударе ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова

Российские военные ударили по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся украинские солдаты, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Он отметил, что вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем ВСУ, а гражданскому населению проход на берег закрыт блокпостами, передаёт РИА Новости.

По его словам, там располагаются пансионаты и дома отдыха, где находятся украинские военные, а также склады и места, где они прячут технику.

«На данный момент военные очень нервные, а СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения», — рассказал Лебедев.

Вчера вечером сообщалось о взрывах на территории Очакова в Николаевской области.