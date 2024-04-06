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Из-под Артёмовска в ДНР эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих

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Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений эвакуировали более 15 тел военнослужащих ВС Украины из-под Артёмовска в ДНР.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказано в материале, останки военнослужащих ВСУ находились возле одного из бывших украинских укрепрайонов под Артёмовском с лета 2022 года.

«Собрать получилось 15 целых тел и полтела», — объяснил один из членов группы.

Уточняется, что тела эвакуировали для проведения экспертиз.

По словам советника главы Луганской Народной Республики, руководителя Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анны Сороки, война всегда жестока и страшна, но лишь от человека зависит, сохранит он в данных условиях человечность или нет.

Она отметила, что сбор «останков поверженного врага» напоминает, что всё временно и вечны только «доброта, справедливость, восприятие чужой беды».

16 марта под Северодонецком были извлечены останки, которые могут принадлежать шести военным из ЛНР, расстрелянным военнослужащими ВС Украины.

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