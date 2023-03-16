Под Северодонецком найдены останки предполагаемых шести военных из ЛНР, расстрелянных ВСУ

Под Северодонецком извлечены останки, которые могут принадлежать шести военным из ЛНР, расстрелянным военнослужащими ВС Украины.

Как рассказала советник главы республики Анна Сорока, останки были извлечены участниками межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти совместно с представителями общественной организации «Не забудем! Не простим!».

«Сегодня подняли шесть останков, предположительно, военнослужащих из ЛНР, которые были мобилизованы», — цитирует ТАСС руководителя МГР.

Сорока добавила, что в братской могиле были найдены паспорт и военный билет, принадлежащие Геннадию Гилязову — уроженцу посёлка Лозовский, относящемуся к Славяносербскому району ЛНР.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует факт обстрела украинскими боевиками группы медицинских работников в Угледаре.