Под Северодонецком найдены останки предполагаемых шести военных из ЛНР, расстрелянных ВСУ
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Как рассказала советник главы республики Анна Сорока, останки были извлечены участниками межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти совместно с представителями общественной организации «Не забудем! Не простим!».
«Сегодня подняли шесть останков, предположительно, военнослужащих из ЛНР, которые были мобилизованы», — цитирует ТАСС руководителя МГР.
Сорока добавила, что в братской могиле были найдены паспорт и военный билет, принадлежащие Геннадию Гилязову — уроженцу посёлка Лозовский, относящемуся к Славяносербскому району ЛНР.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует факт обстрела украинскими боевиками группы медицинских работников в Угледаре.