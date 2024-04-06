Минобороны: Литва передала Украине партию броневиков М577

Литва передала Украине партию броневиков М577.

Об этом Минобороны Литвы информирует в соцсети X.

«Вчера вечером на Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали броневики М577», — сказано в заявлении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере €100 млрд для оплаты поставок оружия Киеву, однако, по его мнению, шансы её реализации при нынешней модели финансирования альянса равны нулю.