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Минобороны: Литва передала Украине партию броневиков М577

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Литва передала Украине партию броневиков М577.
Минобороны: Литва передала Украине партию броневиков М577
  • РИА Новости

Об этом Минобороны Литвы информирует в соцсети X.

«Вчера вечером на Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали броневики М577», — сказано в заявлении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере €100 млрд для оплаты поставок оружия Киеву, однако, по его мнению, шансы её реализации при нынешней модели финансирования альянса равны нулю.

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