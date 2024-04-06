МИД Таджикистана назвал необоснованными заявления о вербовке наёмников Украиной

МИД Таджикистана назвал необоснованными заявления о том, что украинское посольство в Душанбе вербует наёмников.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Шохина Самади.

По его словам, в МИД обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других стран заявление секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о якобы вербовке украинским посольством в Душанбе наёмников для участия в боевых действиях против России.

«Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — сказал Самади.