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МИД Таджикистана назвал необоснованными заявления о вербовке наёмников Украиной

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МИД Таджикистана назвал необоснованными заявления о том, что украинское посольство в Душанбе вербует наёмников.
МИД Таджикистана назвал необоснованными заявления о вербовке наёмников Украиной
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Шохина Самади.

По его словам, в МИД обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других стран заявление секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о якобы вербовке украинским посольством в Душанбе наёмников для участия в боевых действиях против России.

«Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — сказал Самади.

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