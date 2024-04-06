Bloomberg: на Украине допустили повышение цен на электричество
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Он признал, что на сегодняшний день ситуация с электроэнергией на Украине остаётся сложной.
«Сегодня ситуация ещё более тяжёлая, чем в прошлом году, так как мы потеряли значительную часть производительности гидроэлектростанций и должны провести плановые технические работы на атомных энергоблоках», — объяснил министр.
Автор публикации также отметил, что в июне прошлого года украинские власти почти удвоили цены на электроэнергию.
Ранее сообщалось, что жители Харькова массово переезжают в Днепропетровск из-за проблем со светом.