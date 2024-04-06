Bloomberg: на Украине допустили повышение цен на электричество

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в стране могут повыситься тарифы на электричество, сообщило агентство Bloomberg.

Он признал, что на сегодняшний день ситуация с электроэнергией на Украине остаётся сложной.

«Сегодня ситуация ещё более тяжёлая, чем в прошлом году, так как мы потеряли значительную часть производительности гидроэлектростанций и должны провести плановые технические работы на атомных энергоблоках», — объяснил министр.

Автор публикации также отметил, что в июне прошлого года украинские власти почти удвоили цены на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что жители Харькова массово переезжают в Днепропетровск из-за проблем со светом.