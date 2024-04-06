«СТРАНА.ua»: жители Харькова переезжают в Днепропетровск из-за отключений света
- AFP
Житель Харькова рассказал, что ему пришлось переехать, потому что для его работы нужен интернет, а электричество начали часто отключать.
По его словам, люди начали массово переезжать в Днепропетровск, поэтому цены на жильё там резко выросли.
«Из Харькова очень много людей переезжает, вариантов хороших нет, цены выросли, риелторы берут 75%, и, как только хороший вариант появляется, его сразу кто-то забирает», — добавил он.
Ранее сообщалось, что жителей Харькова призвали не пользоваться лифтами из-за дефицита электроэнергии.