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«СТРАНА.ua»: жители Харькова переезжают в Днепропетровск из-за отключений света

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Проблемы со светом заставляют жителей Харькова массово переезжать в Днепропетровск. Об этом говорится в материале украинского издания «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: жители Харькова переезжают в Днепропетровск из-за отключений света
  • AFP

Житель Харькова рассказал, что ему пришлось переехать, потому что для его работы нужен интернет, а электричество начали часто отключать.

По его словам, люди начали массово переезжать в Днепропетровск, поэтому цены на жильё там резко выросли.

«Из Харькова очень много людей переезжает, вариантов хороших нет, цены выросли, риелторы берут 75%, и, как только хороший вариант появляется, его сразу кто-то забирает», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жителей Харькова призвали не пользоваться лифтами из-за дефицита электроэнергии.

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