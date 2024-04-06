Гладков: 11 сёл Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 11 сёл региона остались без света из-за атаки БПЛА ВСУ.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Окраина посёлка Задорожный Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, без света остаются 11 населённых пунктов», — указал Гладков

По его словам, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Ранее украинские войска выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня по Куйбышевскому району Донецка.