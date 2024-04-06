Гладков: 11 сёл Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА
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Об этом он написал в своём Telegram.
«Окраина посёлка Задорожный Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, без света остаются 11 населённых пунктов», — указал Гладков
По его словам, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
Ранее украинские войска выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня по Куйбышевскому району Донецка.