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Гладков: 11 сёл Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 11 сёл региона остались без света из-за атаки БПЛА ВСУ.
Гладков: 11 сёл Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram.

«Окраина посёлка Задорожный Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, без света остаются 11 населённых пунктов», — указал Гладков

По его словам, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

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