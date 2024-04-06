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СЦКК: ВСУ выпустили ракеты из РСЗО по жилому району Донецка

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Украинские войска выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
СЦКК: ВСУ выпустили ракеты из РСЗО по жилому району Донецка
  • РИА Новости

По имеющимся данным, подразделения ВСУ нанесли удар в 10:00 мск.

Противник вёл огонь с позиций, расположенных в населённом пункте Карловка.

Ранее сообщалось, что житель н. п. Шебекино Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ.

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