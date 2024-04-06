СЦКК: ВСУ выпустили ракеты из РСЗО по жилому району Донецка
Украинские войска выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
- РИА Новости
По имеющимся данным, подразделения ВСУ нанесли удар в 10:00 мск.
Противник вёл огонь с позиций, расположенных в населённом пункте Карловка.
Ранее сообщалось, что житель н. п. Шебекино Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ.
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