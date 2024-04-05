Житель Шебекино Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ
- globallookpress.com
По его словам, у мужчины были зафиксированы ссадины левой кисти, ему оказали необходимую помощь.
Для удара ВСУ использовали FPV-дрон, атаковавший трактор, который полностью сгорел.
Также противник обстрелял посёлок Красное, никто не пострадал.
«Различные повреждения получили три домовладения — выбиты окна, посечены фасады и заборы, также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля», — рассказал Гладков.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства в Ростовской области.