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Восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства под Ростовом

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о восьми пострадавших при детонации взрывного устройства на одном из упавших беспилотников ВСУ.
Восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства под Ростовом
  • РИА Новости

«В Морозовском районе недалеко от аэродрома в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — сообщил он.

По словам Голубева, они проводили следственные мероприятия на месте падения дронов. Раненых госпитализировали, в Морозовск направили дополнительные бригады медиков.

Ранее сообщалось, что вблизи нефтебазы в Подольском городском округе Московской области найдены крупные фрагменты ударного беспилотника самолётного типа.

Силы ПВО за ночь сбили 53 БПЛА ВСУ в Ростовской, Саратовской, Курской, Белгородской областях и над Краснодарским краем.

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