На Украине не поддержали идею Владимира Зеленского о выходе на границы 1991 года, сообщает Washington Post.

«Умные люди понимают, что это нереально. Политическое руководство должно было в какой-то момент скорректировать эту риторику», — цитирует газета неназванного украинского депутата.

Отмечается, что пессимизм в вопросе шансов украинских войск на успех на фронте усилился в последние месяцы, так как ВС России держат инициативу.

Автор публикации подчеркнул, что варианты сценария главы киевского режима — не говоря уже о том, как выиграть конфликт, — варьируются от плохих к худшим.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина не уступит «никаких территорий» в обмен на мир.