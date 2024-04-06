WP: на Украине раскритиковали желание Зеленского о выходе на границы 1991 года
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«Умные люди понимают, что это нереально. Политическое руководство должно было в какой-то момент скорректировать эту риторику», — цитирует газета неназванного украинского депутата.
Отмечается, что пессимизм в вопросе шансов украинских войск на успех на фронте усилился в последние месяцы, так как ВС России держат инициативу.
Автор публикации подчеркнул, что варианты сценария главы киевского режима — не говоря уже о том, как выиграть конфликт, — варьируются от плохих к худшим.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина не уступит «никаких территорий» в обмен на мир.