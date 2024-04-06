Артиллеристы российской армии пресекли выгрузку боекомплекта украинских войск на Гуляйпольском направлении. Об этом сообщил наводчик САУ 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным Юрич.

Он рассказал, что российские военнослужащие точным выстрелом разбили транспорт с боеприпасами противника, передаёт РИА Новости.

«Дали координаты по выгрузке боекомплекта, техника «Газель», получили координаты, посчитали установки, три минуты навелись, довели вторым снарядом прямо в цель, задача выполнена», — поделился военный.

Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по расположению бойцов ВСУ на побережье Очакова.