Российская артиллерия пресекла выгрузку боекомплекта ВСУ у Гуляйполя
- РИА Новости
Он рассказал, что российские военнослужащие точным выстрелом разбили транспорт с боеприпасами противника, передаёт РИА Новости.
«Дали координаты по выгрузке боекомплекта, техника «Газель», получили координаты, посчитали установки, три минуты навелись, довели вторым снарядом прямо в цель, задача выполнена», — поделился военный.
Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по расположению бойцов ВСУ на побережье Очакова.