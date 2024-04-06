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RT опубликовал видео работы батальона «Кубань» на Запорожском направлении

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Военный корреспондент RT Филипп Прокудин опубликовал видео работы батальона «Кубань» на Запорожском направлении.

Отмечается, что российские военные на Запорожском направлении не дают покоя ВСУ: едва завидев движение на переднем крае — бьют по зданию с вэсэушниками.

Так, например, на видео, опубликованном Прокудиным, противника вычислила аэроразведка, затем в ход пошли миномёты.

Как отметил один из бойцов, в работе операторов БПЛА множество важных деталей, в частности оператор должен уметь увести беспилотник в случае работы РЭБ противника.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал, что боец Вооружённых сил России с позывным Соловей чудом выжил при попадании авиабомбы в блиндаж, он сутки продержался на позиции один и без связи.

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