RT опубликовал видео работы батальона «Кубань» на Запорожском направлении

Военный корреспондент RT Филипп Прокудин опубликовал видео работы батальона «Кубань» на Запорожском направлении.

Отмечается, что российские военные на Запорожском направлении не дают покоя ВСУ: едва завидев движение на переднем крае — бьют по зданию с вэсэушниками.

Так, например, на видео, опубликованном Прокудиным, противника вычислила аэроразведка, затем в ход пошли миномёты.

Как отметил один из бойцов, в работе операторов БПЛА множество важных деталей, в частности оператор должен уметь увести беспилотник в случае работы РЭБ противника.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал, что боец Вооружённых сил России с позывным Соловей чудом выжил при попадании авиабомбы в блиндаж, он сутки продержался на позиции один и без связи.