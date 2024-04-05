Шмыгаль выразил желание закрыть небо ЕС для любого авиасообщения с Россией
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«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнёрами закрытие транзита для любых перелётов в Россию и из России», — приводит его слова УНИАН.
По мнению Шмыгаля, это создаст проблемы в логистике для России, сделав её дороже, и доставит дискомфорт российским гражданам.
В марте 2022 года США закрыли воздушное пространство для всех российских самолётов.
Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.