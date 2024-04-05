Шмыгаль выразил желание закрыть небо ЕС для любого авиасообщения с Россией

Киев желает добиться закрытия неба Евросоюза для авиационного транзита в Россию и Белоруссию, сообщил в эфире телемарафона украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнёрами закрытие транзита для любых перелётов в Россию и из России», — приводит его слова УНИАН.

По мнению Шмыгаля, это создаст проблемы в логистике для России, сделав её дороже, и доставит дискомфорт российским гражданам.

В марте 2022 года США закрыли воздушное пространство для всех российских самолётов.

Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.