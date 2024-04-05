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Repubblica: НАТО обсуждает приём Украины в обмен на уступку территорий России

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Страны — члены НАТО обсуждают вступление Украины в альянс в обмен на уступку территорий России. Об этом говорится в статье итальянской газеты la Repubblica.
Repubblica: НАТО обсуждает приём Украины в обмен на уступку территорий России
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Эта гипотеза официально не обсуждалась на последнем саммите альянса в Брюсселе», — отмечает автор статьи.

Также сообщается, что украинским властям могут предложить отказаться от Крыма и регионов, которые были присоединены к России, с последующим официальным признанием границ и обещанием немедленного присоединения к НАТО.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сравнил идею об Украине в НАТО с ядерным апокалипсисом.

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