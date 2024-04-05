Repubblica: НАТО обсуждает приём Украины в обмен на уступку территорий России
- AP
- © Virginia Mayo
«Эта гипотеза официально не обсуждалась на последнем саммите альянса в Брюсселе», — отмечает автор статьи.
Также сообщается, что украинским властям могут предложить отказаться от Крыма и регионов, которые были присоединены к России, с последующим официальным признанием границ и обещанием немедленного присоединения к НАТО.
Ранее американский предприниматель Илон Маск сравнил идею об Украине в НАТО с ядерным апокалипсисом.