Repubblica: НАТО обсуждает приём Украины в обмен на уступку территорий России

Страны — члены НАТО обсуждают вступление Украины в альянс в обмен на уступку территорий России. Об этом говорится в статье итальянской газеты la Repubblica.

«Эта гипотеза официально не обсуждалась на последнем саммите альянса в Брюсселе», — отмечает автор статьи.

Также сообщается, что украинским властям могут предложить отказаться от Крыма и регионов, которые были присоединены к России, с последующим официальным признанием границ и обещанием немедленного присоединения к НАТО.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сравнил идею об Украине в НАТО с ядерным апокалипсисом.