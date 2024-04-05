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СК: украинский военный осуждён пожизненно за подстрекательство к убийству

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Верховный суд ДНР заочно приговорил командира батальона морской пехоты ВСУ Александра Кириленко к пожизненному заключению за подстрекательство к убийству, заявили в СК России.
СК: украинский военный осуждён пожизненно за подстрекательство к убийству
  • Gettyimages.ru

«Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов, подстрекательстве к совершению убийства общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти», — говорится в заявлении.

В марте 2022 года подчинённые Кириленко находились на боевой позиции «Каратель» в посёлке Волонтёровка Ильичевского района города Мариуполя. В состав входили: командир третьего взвода морской пехоты Артём Каширин и старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич.

Вахненко задержал местного жителя за нарушение комендантского часа, а Каширин доставил в штаб к Кириленко. Тот приказал убить задержанного из-за того, что мужчина видел расположение позиций ВСУ и мог выдать эту информацию российской армии.

В качестве исполнителей приказа выступали Вахненко и Пафицевич. Они расстреляли мужчину, а на следующий день Пафицевич повязал на одежду убитого красную повязку, которая символизирует поддержку ВС России.

Ранее сообщалось, что командир танкового взвода ВСУ получил 20 лет колонии за приказ об обстреле жилого дома в Мариуполе.

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