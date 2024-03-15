Командир танкового взвода ВСУ получил 20 лет колонии за приказ об обстреле жилого дома в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил командира танкового взвода 36-й отдельной бригады ВСУ Василия Шевчука к 20 годам колонии за приказ об обстреле жилого дома в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 12 марта 2022 года Шевчук отдал приказ оператору-наводчику, который произвёл несколько прицельных выстрелов осколочно-фугасными снарядами по гражданскому объекту.

В результате дом был разрушен. Его владельцы успели укрыться в безопасном месте и не пострадали.



«В ходе предварительного следствия Шевчук признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что два солдата ВСУ получили пожизненные сроки за расстрел семи человек.