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ВС России за неделю уничтожили ряд самолётов ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска за неделю уничтожили ряд самолётов ВСУ.
ВС России за неделю уничтожили ряд самолётов ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сводке ведомства.

Вместе с этим авиацией и силами ПВО были уничтожены два истребителя Су-27 и один МиГ-29 Воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб HAMMER и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган», а также 1119 беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников под Харьковом.

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