Мирошник объяснил возросшую террористическую активность Киева поражениями ВСУ
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«Из приведённых нами фактов видна чёткая и прямая зависимость между поражениями украинских боевиков на поле боя и ростом использования ими запрещённых форм и методов войны», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что Запад откровенно игнорирует нарушения киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством.