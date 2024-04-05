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Мирошник объяснил возросшую террористическую активность Киева поражениями ВСУ

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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил возросшую террористическую активность Киева поражениями ВСУ.
Мирошник объяснил возросшую террористическую активность Киева поражениями ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Из приведённых нами фактов видна чёткая и прямая зависимость между поражениями украинских боевиков на поле боя и ростом использования ими запрещённых форм и методов войны», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что Запад откровенно игнорирует нарушения киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством.

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