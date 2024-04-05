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В Раде заявили об отсутствии свободы слова на украинском телевидении

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Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила в своём Telegram об отсутствии свободы слова на украинском телевидении.
В Раде заявили об отсутствии свободы слова на украинском телевидении
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«В [теле]марафоне нет оппозиции. На телеканале «Рада» нет парламента. На «Общественном» нет журналистских расследований... Проблемы со свободой слова, давлением на журналистов и политической цензурой я и «Европейская солидарность» поднимаем... постоянно», — сказала она.

Депутат добавила, что в национальной сети цифрового вещания Т2 остаются лишь лояльные Зеленскому телеканалы, которые в итоге получают обильное госфинансирование.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия направит финансирование Нацсовету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для проведения реформ в сфере регулирования аудиовизуальных СМИ «в соответствии со стандартами ЕС и передовой международной практикой».

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